Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Государственный департамент США 12 апреля опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В части, относящейся к Косово, составители отчета выразили озабоченность значительными ограничениями свободы слова и печати, распространенностью насилия по отношению к журналистам, а также серьезной коррумпированностью чиновников и безнаказанностью насилия, в том числе в отношении представителей национальных меньшинств.

В отчете отмечается, что правительство Косово предприняло ряд мер по приостановке полномочий скомпроментированных чиновников, однако подчеркивается, что этого все еще недостаточно.

Отдельное внимание уделено случаям насилия в отношении уголовников. Отмечается, что расследование таких случаев нередко становилось излишне политизированным. В период с января по ноябрь 2022 года полицейская инспекция получила 1862 жалобы на дурное обращение с заключенными. 158 полицейских находятся под следствием, 78 приостановлены в полномочиях и 31 — арестован.

Отмечается рост числа сообщений о случаях домашнего насилия с 1145 в 2020 году до 1374 в 2021.

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