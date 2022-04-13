Гергебильский район, Дагестан, 13 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Дагестане горит лес на площади около пяти гектаров неподалеку от населенного пункта в Гергебельском районе. Чтобы огонь не перекинулся на населенный пункт Кудутль, находящийся в четырех километрах, в тушении пожара участвуют, кроме сотрудников МЧС, местные жители, сообщили 13 апреля в региональном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Горение происходит на землях лесного фонда в труднодоступном месте. В работах принимают участие более 70 человек, используется 11 единиц техники.

«В целях ликвидации возможной угрозы для населенного пункта Кудутль на месте работают силы от ГУ МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана, лесопожарного центра и местного населения», — рассказали в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, горит сухая трава. Как сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана, 12 апреля пожарные потушили пожар на территории ГКУ РД «Самурский лесопарк» в Магарамкентском районе. Горела сухая подстилка на площади 0,3 гектара неподалеку от населенного пункта Казмаляр-Тагиркент.