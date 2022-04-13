Москва, 13 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российские пользователи Netflix подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 60 млн рублей к стриминговому сервису. Об этом 13 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на Константина Лукоянова, адвоката бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

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«Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России», — объяснил Лукоянов. В переданных в суд документах адвокаты требуют взыскать с сервиса по 2 млн рублей в пользу каждого истца в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить штраф — половину от суммы, присужденной в пользу истцов по настоящему иску. Истцы также просят суд обязать Netflix возобновить доступ к сервису и контенту для российских пользователей.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта 2022 года Netflix объявил о приостановлении оказания услуг российским пользователям без возможности продления подписки. В конце этого же месяца сервис удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.