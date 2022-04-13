Москва, 13 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Тема перехода к платежам за поставки газа за рубеж в рублях оказалась очень политизированной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Для курса рубля это нововведение нейтрально, поскольку баланс спроса/предложения валюты на бирже новая схема расчетов особо не изменит.

Западные потребители как платили в валюте, так и продолжают платить. Валюта контракта осталась прежняя, изменилась только валюта платежа. Просто выручка в рублях от продажи газа в Европу теперь защищена от санкционных действий.

Как видно, на данный момент большинство европейских потребителей газа не горят желанием платить по новой схеме в рублях.

В консалтинговой компании Rystad Energy считают, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа добавит еще больше неопределенности на европейском рынке газа, что впоследствии может ускорить отказ покупателей от российских энергоносителей.

Наступит ли при этом перелом мировой валютной системы? Скорее, нет. Washington Post подсчитал, что во всем мире почти 3/5 частных банковских депозитов в иностранной валюте хранится в долларах.

Аналогичная доля корпоративных займов в иностранной валюте приходится на доллары. Ни один из показателей не демонстрирует явных признаков снижения.

При этом сам индекс доллара сейчас находится на двухлетних максимумах по отношению к корзине других мировых валют – это явно не говорит о слабеющем спросе на доллар», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

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