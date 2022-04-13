Москва, , 14:49 — REGNUM Соединённые Штаты действительно представляют угрозу для дальнейшего мирного освоения космического пространства. С таким утверждением, сделанным МИД Китая, согласился генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Угроза Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

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«Точно так. Согласен», — написал глава корпорации в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты стали главной угрозой для мирного освоения космического пространства. По его словам, американская сторона упорно пренебрегает фактами и постоянно говорит об угрозе в космосе, которую якобы представляют Китай и Россия.

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Лицзянь добавил, что Вашингтон пытается оклеветать усилия КНР и России по исследованию Вселенной, чтобы «создать предлог для милитаризации космоса США». При этом сами США — это «самая большая угроза для безопасности космического пространства», подчеркнул дипломат.

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