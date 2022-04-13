Париж, , 14:49 — REGNUM Французский актер Мишель Буке, известный своими ролями в фильмах «Неверная жена» и «Борсалино», скончался в возрасте 96 лет, передает BFM TV.

Мишель Буке BéatriceLouise

Неутомимый актер, сделавший свои первые шаги в театре в возрасте 19 лет в 1944 году, дождался своего девяносто четвертого года, чтобы объявить после 75-летней карьеры, что он больше не вернется на сцену.

Мишель Буке был дважды удостоен премий «Мольера» и «Сезар».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что пенсионная реформа займет не меньше 10 лет.

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