София, 13 апреля 2022, 14:49 — REGNUM Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в Евросоюз может затянуться на долгие годы, пишет 13 апреля болгарская газета «Дума».
Отмечается, что глава ЕК активно призывала к принятию Украины «по особой процедуре», вместе с тем, несмотря на существенную поддержку со стороны чиновников ЕС, в вопросе вступления есть один важный нюанс.
Данную процедуру сначала необходимо разработать, после чего дождаться одобрения всех 27 стран ЕС. В итоге процесс может затянуться на много лет.