София, , 14:49 — REGNUM Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в Евросоюз может затянуться на долгие годы, пишет 13 апреля болгарская газета «Дума».

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что глава ЕК активно призывала к принятию Украины «по особой процедуре», вместе с тем, несмотря на существенную поддержку со стороны чиновников ЕС, в вопросе вступления есть один важный нюанс.

«Правила ЕС не предусматривают «особой процедуры» в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров», — пишет автор статьи.

Данную процедуру сначала необходимо разработать, после чего дождаться одобрения всех 27 стран ЕС. В итоге процесс может затянуться на много лет.