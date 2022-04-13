Москва, , 14:45 — REGNUM За мужество, которое были ими проявлено во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, получили награды три сотрудника Росгвардии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Орден Мужества Defence.ru

Отмечается, что все награжденные в настоящее время проходят лечение в одном из госпиталей.

Также уточняется, что указом президента России Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции сотрудники Росгвардии награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».

Кроме того, добавляется, что прапорщик полиции А. Тарчоков, старшина И. Шумков и старший сержант полиции С. Спиваков были удостоены Ордена Мужества.

Помимо того, в ведомстве сообщили, что воинская колонна с подразделением Тарчокова в Запорожской области попала под массированный обстрел украинских нацистов, после чего прапорщик занял выгодную позицию и подавил огневые точки врага. При этом он удерживал киевских боевиков огнем, несмотря на полученное ранение.

Также в ведомстве добавили, что старший сержант полиции Спиваков в тяжелом бою отражал нападение украинских националистов и был ранен, а старшина Шумков вступил в бой с превосходящими силами противника и долго вел упорную оборону занятых позиций, в результате чего получил тяжелое ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.