Никосия, 13 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Кипра решили лишить гражданства российских предпринимателей, попавших в санкционный список. Об этом пишет кипрская газета «Филелефтерос».

Кипр

Кипрского гражданства могут лишиться российские бизнесмены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев, попавшие в санкционный списки Евросоюза, а также члены их семей.

Решение было принято с учётом поправок, принятых в 2020 году, касающихся процедуры лишения статуса гражданина Кипра.