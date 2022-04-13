Кострома, 13 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Работники проектного института «Костромагрострой» требуют выплаты более 3 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом со ссылкой на документы Ленинского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Офис строительной компании

Напомним, ранее в отношении Евгения Нагорова – бывшего депутата Костромской областной думы, руководителя инвестиционно-строительного проектного объединения «КостромаГорстрой», проектного института «Костромагрострой» и фирмы «Костромастроймастер» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В 2014–2018 годах «КостромаГорстрой» получил 600 миллионов рублей от дольщиков на строительство 5 многоквартирных домов. Потом застройщик перестал платить зарплату работникам, строительство домов затормозилось, а костромичей, вложивших в них деньги, признали обманутыми дольщиками.

В 2021 и начале 2022 года в Ленинский районный суд Костромы обратились 23 работника ООО ПИ «Костромагорстрой». Они требуют выплаты зарплаты за период с апреля по декабрь 2017 года, общая сумма задолженности превышает 3 млн рублей. Также в пользу сотрудников взыскана компенсация морального вреда за просрочки в сумме 500 тысяч рублей.

Расследование дела по обвинению Нагорова в присвоении средств направлено прокуратурой в Свердловский районный суд Костромы. Однако, суд возвратил дело из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Спор о правомерности возврата в ближайшее время рассмотрит Костромской областной суд, после чего дело вернут в районный суд. Все дома за исключением одного по соглашению с администрацией региона достроили компании-санаторы. Строительная организация «Костромагорстрой» находится в процессе банкротства, долги по зарплате 23 сотрудникам пока не погашены.