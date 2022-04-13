Самара, 13 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в незаконном сбыте наркотиков и даче взятке сотруднику полиции в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в январе текущего года фигурант уголовного дела посредством одного из мессенджеров вступил в преступный сговор с ранее незнакомым ему лицом, с которым он совместно разработал план действий.

«Согласно заранее распределенным ролям, обвиняемому сообщались места нахождения наркотических средств, после чего последний выступал в роли сбытчика запрещенных веществ посредством «тайниковых закладок», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что 13 января 2022 года, обвиняемый посредством сети интернет, купил наркотики общей массой свыше 50 грамм, расфасованные в 48 полиэтиленовых пакетика, после этого он намеревался их сбыть в г. Чапаевске.

«Молодой человек успел разместить три закладки, после чего был задержан сотрудниками ОНК О МВД России по городу Чапаевску в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, фигурант уголовного дела решил передать сотруднику полиции 550 тысяч рублей за не привлечение его к ответственности за совершение вышеуказанного преступления.

«Незаконная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК О МВД России по городу Чапаевску после передачи молодым человеком части денежных средств в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным фактам в отношении 21-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков и дачи взятки.

Сообщается, что материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.