Джелалабад, Афганистан, , 14:38 — REGNUM Два человека погибли и девять получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Кабул — Нангархар в уезде Карга в провинции Нангархар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария Debbie Waumsley

Джавад Ширзад, начальник департамента дорожного движения провинции Нангархар, подтвердил эту новость и сообщил, что инцидент произошёл в результате столкновения автомобилей «Мазда» и «Тойота».

Между тем, Гульзад Сангар, врач провинциальной больницы Нангархара, сообщил, что на данный момент в больницу доставлены девять пострадавших.

Шоссе Кабул — Нангархар является одной из самых важных и оживлённых магистралей страны, на которой время от времени происходят крупные ДТП.