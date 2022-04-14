14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что в городе Мариуполе более тысячи украинских военнослужащих добровольно сдались в плен.

Мирослава Романенко, , 02:51 — REGNUM В городе Мариуполе более тысячи украинских военнослужащих добровольно сдались в плен. Об этом 13 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских Вооружённых сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — уточнил официальный представитель Минобороны России.

По словам Конашенкова, среди сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина», а также читатели украинского издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».

«В Мариуполе сдались 1026 военных ВСУ, в том числе 162 офицера. Об этом сообщает Министерство обороны России. Больше тысячи! Просто осознайте этот масштаб! Не захотели умирать ни за НАТУ (НАТО. — М. Р.), ни за ЕС, ни за Верховного наркомана (речь о Зеленском — М. Р.). Грош цена всем этим евроатлантическим идеям!» — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Надо показывать иностранным журналистам, на весь мир транслировать. Не скромничать, пусть видят все», — отреагировала Ирина.

«Это никому неинтересно, как и Краматорск. После того как доказано было, что разгонная часть «Точки-У» из запасов Украины. Будто бы и не было Краматорска», — ответил Ирине Big brother Watching you.

«Согласна, им неинтересно. Но информация должна подаваться агрессивно-навязчиво, как делает это та сторона. Мы слишком тихо себя ведём в этом пространстве», — ответила ему (Big brother Watching you) Ирина.

«Наши правильно делали, что к пленным относились нормально. Теперь у ВСУ есть альтернатива: либо воевать до смерти, либо пересидеть в плену и вернуться живыми домой», — отметил Александр.

«Надеюсь, по 15 лет принудительных работ отрезвят пыл…» — написал Alex R.

«Интересно. А простые жители Украины в курсе?» — интересуются Irene et Sonya, вероятно, намекая на то, что киевский режим будет всячески об этом умалчивать.

«Надо их после победы заставить всё отстроить заново!!! Все города, и не отдавать их!» — добавила Ирина.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным»

«Только на Украине об этом не скажет никто…» — прокомментировал Юрий Н.

«Где-то сейчас украинские матери благодарят Бога», — написала Ирина Т.

«Если враг не сдается — его уничтожают. А пленных убивают и мучают только бандеровцы», — отреагировал Андрей К.

«А украинские СМИ отрицают это. Вообще, хоть когда-то скажут правду? А, забыл, отец лжи не сможет это сделать», — отметил Юрий П.

«С ними и 47 женщин сдались!!! Нет бы дома сидеть, детей воспитывать, а они воевать пошли…» — подытожила Ксения К.