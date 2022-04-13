Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Картина «Проект «Адам» (The Adam Project) с Райаном Рейнольдсом в главной роли стала одним из самых просматриваемых полнометражных фильмов Netflix на английском языке за всё время. Об этом 13 апреля пишет «Канобу».

Райан Рейнольдс Цитата из х/ф «Проект «Адам». Реж. Шон Леви. 2022

За 28 дней со дня релиза киноленту посмотрели 233 млн раз — «Проект «Адам» стал четвёртым фильмом в списке популярнейших картин. Первое место занял боевик «Красное уведомление» (364 млн просмотров за 28 дней), второе — «Не смотрите наверх», а третье — «Птичий короб».

ИА REGNUM напоминает, что «Проект «Адам» — это комедийный научно-фантастический боевик режиссёра Шона Леви, рассказывающий историю пилота, который отправился в прошлое, где встретил более юную версию себя. Премьера картины состоялась 11 марта 2022 года.

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