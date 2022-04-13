«Проект «Адам» вошёл в четвёрку популярнейших фильмов Netflix
Вашингтон, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Картина «Проект «Адам» (The Adam Project) с Райаном Рейнольдсом в главной роли стала одним из самых просматриваемых полнометражных фильмов Netflix на английском языке за всё время. Об этом 13 апреля пишет «Канобу».
За 28 дней со дня релиза киноленту посмотрели 233 млн раз — «Проект «Адам» стал четвёртым фильмом в списке популярнейших картин. Первое место занял боевик «Красное уведомление» (364 млн просмотров за 28 дней), второе — «Не смотрите наверх», а третье — «Птичий короб».
ИА REGNUM напоминает, что «Проект «Адам» — это комедийный научно-фантастический боевик режиссёра Шона Леви, рассказывающий историю пилота, который отправился в прошлое, где встретил более юную версию себя. Премьера картины состоялась 11 марта 2022 года.