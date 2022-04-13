Архангельск, 13 апреля 2022, 14:37 — REGNUM в Архангельской области до 2035 года на очистку рек направят 28,5 млрд рублей, сообщает региональное правительство.
По словам министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрия Поташева, средства в первую очередь будут направлены на строительство и реконструкцию объектов водоотведения.
В планах на 2023 год – разработать проектную документацию еще по девяти объектам: в Красноборске, Няндоме, Шенкурске, поселках Березник Виноградовского округа, Нименьга Онежского района, Лайский Док Приморского района, Шипицыно Котласского района, Двинской Верхнетоемского округа, а также в селе Карпогоры Пинежского района.
Всего в рамках региональной программы реконструкция систем канализации и водоотведения планируется в 155 населенных пунктах области.
Как сообщало ИА REGNUM, в России приостановили многомиллиардные торги на ликвидацию 500 опасных скважин.