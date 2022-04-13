Архангельск, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. в Архангельской области до 2035 года на очистку рек направят 28,5 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

Http://geophoto.ru/ Великая река Северная Двина

По словам министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрия Поташева, средства в первую очередь будут направлены на строительство и реконструкцию объектов водоотведения.

«Процент их износа приближается к 70 процентам, и эта проблема характерна для многих населенных пунктов региона. Региональная программа, реализация которой планируется в несколько этапов, предусматривает строительство и реконструкцию объектов водоотведения. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по трем объектам – в Вельске, Шангалах и Березнике Устьянского района, завершение разработки планируется уже в этом году», — сообщил министр.

В планах на 2023 год – разработать проектную документацию еще по девяти объектам: в Красноборске, Няндоме, Шенкурске, поселках Березник Виноградовского округа, Нименьга Онежского района, Лайский Док Приморского района, Шипицыно Котласского района, Двинской Верхнетоемского округа, а также в селе Карпогоры Пинежского района.

Всего в рамках региональной программы реконструкция систем канализации и водоотведения планируется в 155 населенных пунктах области.

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