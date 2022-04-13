Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ростовской области принял решение о возвращении в список памятников архитектуры здания кинотеатра «Россия». Объект располагался у входа в парк имени Горького со стороны улицы Пушкинской в Ростове-на-Дону.

Пауль Клее. Архитектура в красный и зеленый. 1921

Восстановить сведения в ЕГРН о здании кинотеатра «Россия», которое ранее имело статус объекта культурного наследия, потребовал комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области, пишет «Блокнот Ростов». Суд удовлетворил исковое заявление.

В сентябре 2021 года комитет ОКН выяснил, что здание было снято с кадастрового учета в связи с его сносом. Однако, согласно законодательству, объект нельзя было просто снять с кадастрового учёта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2005 году здание кинотеатра «Россия» было решено реконструировать. Однако инвестор принял решение о его сносе, так как объект находился в аварийном состоянии. Фасад здания должен был быть восстановлен, но проект не был согласован. Тога по инициативе инвестора был изменен вид разрешенного использования участка на «размещение гостиницы». Городские власти пытались этому противостоять, но проиграли суд.