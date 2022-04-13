Москва, 13 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Западные политики по-прежнему уверены в безнаказанности за свои военные преступления, в том числе на Украине, но в незападном мире всё уже поняли и ответят Западу гневом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 апреля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украина. Буча

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что дезинформация о «расстреле» российскими военными жителей города Буча схожа с фабриковавшимися на Западе фейками о применении химического оружия правительственными силами Сирии.

«Уверенность западных политиков в безнаказанности и за военные преступления, и за фальсификации удивляет. Играют дешёвые, но страшные в своей преступности спектакли и полагают, что к ним будут и далее относиться как к серьёзным фигурам. Недавно побывавший в Москве канцлер Австрии тому пример.

Запад всё более активно демонстрирует свою низменную, подлую суть. Правду не сдержать, она себе дорогу проложит. Роль всех участников преступного подлога в Буче, других фальсификаций и на Украине, и по всему миру будет выявлена и задокументирована. Главное, чтобы потом никто из уважающих себя политиков у нас и в близких нам странах не давал им спуску, не подавал руки.

За свои военные преступления американская военщина, включая и соответствующих президентов, а также их европейские союзники ответят. В том числе и в части, касающейся их деяний на Украине. Ждём, когда соответствующих полевых персонажей достанут из подвалов в Мариуполе.

В элитах США и союзных им стран всё ещё не поняли глубину изменений, происходящих сейчас в мире. А вот в незападном мире это уже поняли. И выплеск его гнева в адрес Запада за его расистскую политику будет для Запада непереносим», — отметил Михаил Демурин.