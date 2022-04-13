Ярославль, , 15:08 — REGNUM В Ярославле партии назвали первых кандидатов, которые примут участие в довыборах депутата Ярославскую областную думу по одномандатному округу №6. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее депутатом региональной думы по этому округу был скончавшийся первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв. От самих коммунистов бороться за мандат будет действующий депутат муниципалитета Ярославля Наталья Бобрякова, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в партии.

Помимо КПРФ планируют принять участие в довыборах и «справедливороссы». В беседе с корреспондентом агентства в «Справедливой России» подтвердили, что выдвигать своего кандидата планируют, но до утверждения на бюро назвать фамилию отказались. В «Единой России» обычно определяют кандидатов в ходе партийных праймериз, но они, судя по информации, размещённой на сайте регистрации, даже не объявлялись.

Ещё один кандидат планирует пойти в депутаты Яроблдумы самовыдвиженцем. О планах Максима Вахрукова принять участие в выборах сообщило информагентство «Ярновости». Максим Вахруков является одним из учредителей «Комбината социального питания» в Ярославле. Также от партии «За Справедливость» выдвинут Имамаддин Аласов. Выдвижение кандидатов продлится до 28 апреля.