Липецк, , 14:35 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля выявлено 155 новых случая заражения коронавирусом – на 28 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 147 тыс. 636 случаев заражения.

За весь период наблюдения 141 тыс. 602 человека выписаны после курса лечения, в том числе 206 – за последние сутки.

За весь период скончался 3621 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев.