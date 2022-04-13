Москва, , 14:34 — REGNUM Не первый год в мировых СМИ обсуждается судьба доллара как ведущей мировой валюты. Время идет, и доллар по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в международных расчетах, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Второй по значимости мировой валютой сегодня является евро, значительно усилили свои позиции на международном валютном рынке юань, иена, практически всегда стабилен швейцарский франк.

Крупные инвестиционные потоки на мировых финансовых рынках по-прежнему в ближайшие 5-10 лет будут привязаны к доллару, евро и британскому фунту. Доля расчетов вне долларовой зоны на сырьевых рынках Азии продолжит расти.

За последние 20 лет российский рубль прошел непростой путь, демонстрируя ослабление к ведущим мировым валютам. Причем этот процесс наблюдался и на фоне относительной геоэкономической стабильности, и на фоне очень комфортных цен на энергоресурсы и ключевые статьи экспорта России.

Для роста авторитета рубля в международных расчетах потребуются долгосрочная жесткая денежно-кредитная политика на фоне опережающего экономического роста и реализации политики сильного рубля, увеличение доли расчетов в российской валюте с зарубежными странами. Репутация рубля серьезно усилится в случае роста частных и институциональных инвесторов к нему.

Серьезные перспективы у России есть и в развитии цифровых финансовых активов на фоне реализации серьезной программу по запуску цифрового рубля. Зримые успехи в этой области также станут положительным сигналом для инвесторов в российскую экономику.

Прогрессивное регулирование индустрии энергоемких блокчейн-вычислений и операций с искусственным интеллектом позволят России добиться цифрового лидерства на мировом рынке с использованием своих национальных кадров и колоссального потенциала низкоуглеродной энергоинфраструктуры страны.

Сегодня в энергоизбыточных регионах России, включая Иркутскую область, Красноярский край, Республику Бурятия созданы уникальные условия для применения зеленой цифровой электроэнергетики для развития индустрии цифровых финансовых активов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин считает, что появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту.

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