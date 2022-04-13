* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:33 — REGNUM По данным New York Times, в Афганистане по меньшей мере 500 бывших военнослужащих были убиты или пропали без вести в течение первых шести месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сообщении газеты говорится о судьбе солдат, которые были обмануты амнистией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после установления личности арестованы и подвергнуты пыткам, а некоторые из них были убиты.

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили «всеобщую амнистию» после прихода к власти, газета заявила, что это «большая ложь».

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают целенаправленные убийства бывших солдат. В аудиофайле, приписываемом министру обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Якуб признаёт, что некоторые солдаты и служащие бывшего правительства были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но считает это делом рук своих «непокорных» боевиков.

Однако расследование New York Times показывает, что убийства служащих бывшего правительства, особенно военных, было преднамеренным шагом.

Отчёт основан на интервью с членами семей жертв, видеороликах, размещённых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях, новостных сообщениях правозащитных организаций за семь месяцев.

Судьба некоторых жертв в этом отчёте шокирует, показывая масштабное насилие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В репортаже можно прочесть рассказ о судьбе Алла Дада Халими, бывшего армейского офицера, арестованного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года и чьё обезглавленное тело было передано его семье через неделю.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили на глазах её мужа и детей Бану Негар, бывшего офицера полиции, которая была на восьмом месяце беременности.

New York Times сообщает о более чем 500 случаях убийства и исчезновения солдат и чиновников бывшего правительства, установленных газетой. Авторы расследования считают, что, вероятно, есть много семей, которые потеряли своих членов в результате мести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но из-за страха перед ними не желают об этом рассказывать.