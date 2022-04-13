Владивосток, 13 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Российские журналисты смогут попробовать белорусский шоколад без консервантов «Президент», если приедут в Минск. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 13 апреля во Владивостоке.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Он рассказал, что уже угостил шоколадом «Президент» губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Главе Приморья шоколад понравился. Это продукция без консервантов «для деток и взрослых», изготовленная по поручению Лукашенко.

«Не то, что это мое, я задание такое поставил – я хлеб выпекаю свой, еще что-то, шоколад в том числе. Мы делаем немножко. В магазинах не продаем. Шоколад без консервантов», — сообщил белорусский лидер журналистам.

Лукашенко заверил, что представителей прессы обязательно угостят шоколадом, когда они приедут в Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также рассказал, что предложил президенту России Владимиру Путину вместе показать Западу «кузькину мать».

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