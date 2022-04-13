Ульяновск, 13 апреля 2022, 14:31 — REGNUM В Ульяновской области продолжается возврат ковидных стационаров в режим оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщает минздрав региона по итогам заседания штаба по развитию региона.
По данным ведомства, в области развёрнуто 868 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них занято 557 мест. Остаются свободным 35,8% коек.
Власти решили вернуть в режим оказания плановой медицинской помощи 100 коек в ЦГКБ Ульяновска.
Отметим, что амбулаторно в Ульяновской области лечатся 3140 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, на 5 апреля в ковидных стационарах находился 601 больной, на амбулаторном лечении – 4 тыс. пациентов. С 1 апреля полностью переведён на плановый режим работы ковид-госпиталь на базе Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача РФ В. А. Егорова.
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