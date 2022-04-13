Нерехта, Костромская область, 13 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В городе Нерехте Костромской области начался паводок, парк имени Ленина подтопило водой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталия Комолова Парк имени Ленина в Нерехте

Из-за подъёма уровня в реке Солонице более чем на три метра вода затопила лавочки, ограду, фонари и другие элементы благоустройства. Большая вода может затронуть 169 жилых домов, расположенных рядом с парком.

В случае ухудшения ситуации жителей готовы эвакуировать во Дворец культуры. Как пояснили корреспонденту информагенства специалисты отдела администрации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, максимальный подъём воды регистрировался в 9 часов утра 13 апреля. Тогда до критического уровня не хватало 40 сантиметров. Сейчас вода начинает спадать, до подтопления домохозяйств остаётся как минимум 50 сантиметров.