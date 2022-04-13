Таллин, , 14:31 — REGNUM Во вторник, 12 апреля, в здании Таллинской высшей школы здравоохранения прошли учения по предотвращению внезапного нападения — был разыгран сценарий стрельбы в школе. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Пистолет

По сценарию учений, занятия в столичном вузе оказались внезапно прерваны нападением вооруженных огнестрельным оружием злоумышленников. Почти одновременно в нескольких учебных помещениях началась стрельба. Десятки человек «получили» пулевые ранения разной тяжести.

Правоохранители провели учебную операцию, которая длилась порядка двух часов. Здание было взято под полный контроль, злоумышленники обезврежены.

«Мы говорим о локации с очень большой площадью, для нас она новая, и, конечно же, нельзя забывать, что в здании идет учебный процесс, а потому внутри много людей. Все это довольно сложная задача», — рассказал координатор учений Марио Кроонмяэ.

Угроза подобного теракта в Эстонии сейчас маловероятна, считают в полиции. Но, как показывает мировой опыт школьного «шутинга», она не исключается.