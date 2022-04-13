Донецк, 13 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал мирный житель, сообщил 13 апреля глава города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«При обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка осколочную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получил мирный житель – мужчина 47-ми лет», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.