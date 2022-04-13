Москва, , 14:28 — REGNUM В случае сохранения антироссийских санкций на нынешнем уровне российской экономике потребуется на перестройку около двух лет. Об этом журналистам рассказал заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал Кудрин.

По его словам, в дальнейшем экономике страны придётся перестраиваться в течение многих лет.