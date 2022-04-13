Москва, 13 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В случае сохранения антироссийских санкций на нынешнем уровне российской экономике потребуется на перестройку около двух лет. Об этом журналистам рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал Кудрин.

По его словам, в дальнейшем экономике страны придётся перестраиваться в течение многих лет.