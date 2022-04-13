Герат, Афганистан, , 14:27 — REGNUM Восемь человек получили ранения в результате столкновения между членами двух семей из племени махдизай в уезде Кохсан провинции Герат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Свидетели инцидента сообщают, что столкновение произошло 12 апреля вечером между членами двух семей во время молитвы таравих в мечети деревни Кудусабад близ пограничного города Ислам-Кала.

По словам источников, причиной конфликта стала неприязнь между семьями.

Официальные источники в Герате пока не дали комментариев.