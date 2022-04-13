Эр-Рияд, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об активизации совместных действий с Кувейтом по разработке нефтяного месторождения Аль-Дурра. Согласно заявлению Саудовского МИД, распространённому правительственным информационным агентством SPA, решение было принято в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в ходе недавнего визита наследного принца Саудовской Аравии в Кувейт.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Королевство Саудовская Аравия и государство Кувейт подтверждают свое право на разработку природных ресурсов в этом регионе и продолжают работу по реализации того, протоколов, подписанных между ними 21 марта 2022 года», — сообщает SPA.

Власти обеих стран также призвали соседний Иран к участию в переговорах по демаркации морских границ в районе месторождения Аль-Дурра.