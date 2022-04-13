Ставрополь, 13 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины были возбуждены уголовные дела по 62 фактам ложных сообщений о запланированных актах терроризма. Всего за период с 24 февраля по 11 апреля поступило 100 сообщений о минировании социально-значимых учреждений. Такие данные прозвучали 12 апреля в ходе заседания совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО.

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Такое большое число сообщений о лжетерактах говорит об активизации деструктивных элементов, пытающихся посеять панику среди населения округа и вызвать протестные настроения, отметил глава полпредства Юрий Чайка.

«С начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах», — цитирует полпреда его пресс-служба.

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