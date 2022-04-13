Таллин, 13 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Задержанный в марте 2021 года и до сих пор находящийся под заключением известный эстонский правозащитник Сергей Середенко не признал своей вины, вынесение приговора произойдет летом нынешнего года.

Сергей Середенко

Об этом сообщил генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу на презентации Ежегодника организации: «Точную дату я не помню. На время судебного разбирательства он арестован». Он отказался приводить какие-либо подробности судебного процесса.

«Подозреваем его в сотрудничестве с российскими спецслужбами, его деятельность была обширной и многолетней. На наш взгляд, он совершил достаточно действий для того, чтобы он был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности», — добавил Синисалу.

Директор бюро КаПо Гаррис Пуусепп отверг критику в адрес спецслужб в бесчеловечности содержания под стражей в течение более года человека, не совершавшего тяжких преступлений. По словам Пуусеппа, критика не состоятельная, так как эстонские тюрьмы соответствуют самым высоким стандартам.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвинили его в деятельности в интересах России.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать завхозов в одной из школ, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации неоднократно выражали свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.