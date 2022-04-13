Донецк, , 14:24 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

В 13:00 с украинских позиций в населённом пункте Красногоровка был открыт огонь по посёлку Александровка. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка с применением РЗСО.