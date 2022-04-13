* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 13 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое получили ранения в результате столкновения между директором департамента дорожного движения и начальником полиции афганской провинции Джаузджан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным источников, столкновение произошло в местности Хадбахши, в результате перестрелки был убит подчинённый директора департамента дорожного движения провинции маулави Захида и ранены трое людей начальника полиции.

После инцидента маулави Захид был арестован людьми начальника полиции.

Сообщается, что это уже четвертое столкновение между местными командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане с тех пор, как радикалы пришли к власти в Афганистане.