Таллин, 13 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Больше половины опубликованного Ежегодника Полиции безопасности (КаПо) Эстонии посвящено России, которая традиционно названа главной угрозой нацбезопасности. Об этом сообщил эстонский гостелеканал ETV+ в своем репортаже.

Представляя сборник, генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу заявил, что Россия расходует якобы «значительные ресурсы для дестабилизации соседних стран, разжигания там конфликтов и противоречий и создания предлогов для вмешательства в их внутренние дела».

При этом он тут же назвал якобы выделяемые Россией средства «незначительными»: «Эти суммы, конечно, не очень значительные для Эстонии как таковой, но все-таки для некоторых деятелей суммы довольно крупные, на них можно жить и работать».

Так, сообщил Синисалу, в 2021 году семь действующих в Эстонии организаций и инфопорталов получили финансирование из российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

По его убеждению, определенная роль отводится в этом местным русскоязычным активистам. Он подчеркнул, что речь идет, в основном, об одних и тех же жителях Эстонии: «Мы не видим, что возникли какие-то новые агенты, которые действовали бы на улицах».

Синисалу прямо заявил, что считает людей, которые поддерживают политику Кремля, как прямой, так и косвенной угрозой конституционному строю Эстонии.

Глава КаПо предупредил, что те проживающие в Эстонии иностранные граждане, которые публично оправдывают и поддерживают российскую военную операцию на Украине, могут лишиться видов на жительство.