Рязань, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-госпитали поступило 30 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 217 человек.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

Всего в Рязанской области зарегистрировано 117 792 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 112 449 человек.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 332 пациента, из них трое – за истекшие сутки.