В рязанские ковид-госпитали за сутки направили 30 человек
Рязань, 13 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-госпитали поступило 30 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 217 человек.
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Экспресс-тест на COVID-19
Всего в Рязанской области зарегистрировано 117 792 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 112 449 человек.
От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 332 пациента, из них трое – за истекшие сутки.