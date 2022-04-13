Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Петербурженка Александра Скочиленко, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, заключена под стражу до конца весны, сообщили 13 апреля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 31 марта в полицию пожаловалась покупательница сетевого магазина на Васильевском острове, которая заметила, что некоторые ценники заменены на листки с текстом, компрометирующим российскую армию в связи с её действиями в ходе спецоперации. По данному факту было возбуждено уголовное дело, совершённые деяния квалифицированы по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, по мотивам ненависти или вражды»).

Вскоре была задержана 31-летняя художница Скочиленко. «12 апреля Скочиленко предъявлено обвинение. Вину она не признала», — уточнили в ОПС.

В суде отметили, что петербурженка обвиняется в тяжком преступлении, по месту регистрации не проживает и ранее привлекалась к административной ответственности, а также уже препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу.

«Василеостровский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая», — подытожили в ОПС.

Отметим, если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, либо принудительные работы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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