Курск, , 14:19 — REGNUM Бывший военнослужащий срочной службы обратился в суд с иском к Министерству обороны Российской Федерации о компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города Курска.

Курянин, проходя срочную службу в Воронежской области, в 2020 году получил два огнестрельных ранения от сослуживца на аэродроме «Балтимор». Он собирается взыскать с Министерства обороны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронеже на аэродроме «Балтимор» солдат-срочник Антон Макаров 9 ноября 2020 года убил троих сослуживцев. После расследования и суда его направили на принудительное психиатрическое лечение.

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