Москва, 13 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Решение России, связанное с переходом на рублевые расчеты за поставляемый на внешние рынки газ, окажет долгосрочное влияние на всю мировую финансовую систему. Неприемлемо приравнивать расчеты в рублях за «голубое топливо» к одиозным «нефтедолларам», заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Разумеется, аналогия с тем явлением, которое определяется понятием «нефтедоллары», абсолютно некорректна. В конце 60-х — начале 70-х годов ХХ века быстрыми темпами шел процесс перераспределения экономических сил в лагере капиталистических стран, в результате ускоренного развития государств континентальной Европы и Японии.

США утратили почти половину своей доли в мировом экспорте, а вследствие этого – возможность компенсировать хронический дефицит платежного баланса из-за неумеренных военных расходов.

Новая расстановка сил подорвала позиции Штатов, как «банка для всего мира». Ресурсов поддерживать слабеющий доллар становилось все меньше, тем более, что американская валюта на тот момент имела фиксированное золотое содержание.

Европейские государства отказались от поддержки доллара, который был девальвирован в 1971 году, что означало крах Бреттон-Вудской системы фиксированных паритетов. Однако «нефтяной шок» 1974–1975 гг. и энергетический кризис 1980–1982 гг. продемонстрировали крайнюю степень сырьевой зависимости развитых экономик от «третьего мира».

На фоне паники, вызванной нарастающей в мире стагфляции, Штаты, вступив в «сговор» с ближневосточными нефтедобытчиками, с тем, чтобы последние осуществляли продажи добываемого «черного золота» исключительно в американской валюте.

В результате, большая часть стран, так называемого «цивилизованного мира», оказались в «прокрустовом ложе» долларовых расчетов. По сути, так была вымощена дрога к гегемонии американской денежной единицы. Штаты, как центр эмиссии столь необходимых всем долларов, приобрели колоссальную власть над экономиками других стран.

В своем стремлении, перевести расчеты за свой газ (как нового главного энергоносителя), Россия исходит из интересов отстаивания собственного экономического и политического суверенитета, не стремясь к навязыванию своей воли другим государствам, допуская выстраивание торговых взаимоотношений на базе и других национальных денежных единиц.

Не говоря уже о том, что даже технически форма расчетов в рублях отличается от, так называемых, «нефтедолларов», т. к. платежи принимаются в собственной валюте страны-экспортера.

В середине 70-х годов прошлого века, переход мировых экономик на долларовые расчеты за главный (на тот момент) энергоресурс, позволили Штатам, фактически, закабалить большую часть развитых государств, превратив их в своих «вассалов».

Инициатива нашего государства по налаживанию расчетов за газ, в своей национальной валюте, расшатывает сложившуюся мировую финансовую структуру, основанную на гегемонии доллара.

После этого решения России, мир уже не будет прежним. На смену конструкции, основанной на экономической эксплуатации Штатами всего остального мира, постепенно приходит система, предполагающая равноправные отношения торговых партнеров, на основе реального паритета национальных валют», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту. Такое мнение научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

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