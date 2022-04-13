Донецк, 13 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 12:40 с украинских позиций в населённом пункте Новосёловка был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 13 апреля несколько раз использовали РЗСО для обстрела населённых пунктов ДНР. Самые сильные удары пришлись по Донецку и Ясиноватой.