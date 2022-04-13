Кабул, , 14:17 — REGNUM Мохаммад Шахбаз Шариф, глава партии «Пакистанская мусульманская лига (Н)» и брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, был назначен пакистанским парламентом новым премьер-министром страны.

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По мнению наблюдателей, нынешний премьер-министр Пакистана имеет тесные связи с вооружёнными силами и разведкой, и поэтому ожидается, что он не будет конфликтовать с другими влиятельными политическими силами, особенно с военными, пишет портал darivoa. com.

Ссылаясь на близость Шахбаза Шарифа к пакистанским военным и разведке, некоторые эксперты говорят, что Шариф не выйдет за рамки стратегии армии в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Реза Касеми, эксперт по международным отношениям, сказал «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что и Имран Хан, и Шахбаз Шариф одинаково поддерживают исламистские группировки в регионе, особенно в Афганистане. Касеми ссылается на время, когда Шахбаз Шариф был первым министром провинции Пенджаб и резко отзывался о Западе и США.

Кроме того, по словам Касеми, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Пакистана являются не единственными структурами, определяющими внешнюю политику; пакистанская армия влияет на внешнюю политику в контексте национальной безопасности и реализует её через политических лидеров и министров иностранных дел.

Эксперт говорит, что для Пакистана нынешний Афганистан лучше, чем любой Афганистан, с которым Пакистан имел дело с 1947 года.

«До тех пор, пока Линия Дюранда, пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, самое главное, Индия, не будут иметь сколь-нибудь значимой роли для Афганистана, и пока взаимодействие между Афганистаном и Пакистаном в сфере политики, безопасности и экономики будет развиваться так, как того желает Пакистан, смена пакистанских премьер-министров и политических лидеров не будет влиять на отношение Исламабада к Афганистану, находящемуся под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Политолог Асадулла Заири говорит, что отстранение Имрана Хана и назначение Шахбаза Шарифа не меняет содержания подхода страны к Афганистану и талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он считает, что Шахбаз Шариф будет проводить политику в отношении Афганистана и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую проводил Имран Хан, но стиль управления может быть другим.

Политолог сказал, что с уходом Имран Хана и приходом Шахбаза Шарифа, во внешней политике Пакистана в отношении Афганистана не произойдёт положительных изменений, но добавил: »Учитывая историю отношений семьи Шариф с арабскими странами, кажется, что с приходом Шахбаза Шарифа к власти, возможно, политика Пакистана понемногу будет консолидироваться с политикой Катара, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в попытке подчинить своему влиянию нынешнее правительство в Афганистане».

Пока ни одна страна не признала правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, даже Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые признали их в 1990-х годах.

Политолог Вайс Насери говорит, что каждая фигура на посту премьер-министра Пакистана считает Афганистан стратегическим тылом Пакистана.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был создан во времена Беназир Бхутто и значительно укрепился во времена генерала Мушаррафа. Генерал Мушарраф заявлял, что наш стратегический тыл — это Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны, они составляют в этой стране большинство и, таким образом, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются стратегическими союзниками Пакистана», — сказал Насери.

Имран Хан проводил ту же политику, что и Мушарраф, сказал он, добавив, что «ни один пакистанский политик не может полностью изменить ситуацию в Афганистане».

Однако эксперты считают, что политические события в Пакистане на какое-то время ослабят лоббирование им интересов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что эта страна занята внутренними делами.

Напомним, Шахбаз Шариф — 23-й человек, занявший пост премьер-министра Пакистана, причём ни один из них не исполнял свои обязанности до конца своего срока.