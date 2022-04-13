Рабат, 13 апреля 2022, 14:23 — REGNUM Вооружённые силы Марокко приобрели партию вооружений израильского производства. Об этом 13 апреля сообщает Hespress.
По данным журналистов, заключение контрактов стало возможным после нормализации дипломатических отношений между двумя странами.
Отмечается, что речь идёт о закупке передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны на сумму $800 млн.
Журналисты не сообщают, какое именно оружие было закуплено правительством Марокко, однако подчёркивают, что речь идёт о продукции компаний Israel Aerospace Industries Company, Elbit Systems и Rafael. Ранее также сообщалось, что армия Марокко интересуется ракетами ПВО «Barak-8» класса «земля-воздух».