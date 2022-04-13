Власти Марокко закупили партию израильского оружия
Рабат, 13 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Марокко приобрели партию вооружений израильского производства. Об этом 13 апреля сообщает Hespress.
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Зенитная управляемая ракета Barak-1
По данным журналистов, заключение контрактов стало возможным после нормализации дипломатических отношений между двумя странами.
Отмечается, что речь идёт о закупке передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны на сумму $800 млн.
Журналисты не сообщают, какое именно оружие было закуплено правительством Марокко, однако подчёркивают, что речь идёт о продукции компаний Israel Aerospace Industries Company, Elbit Systems и Rafael. Ранее также сообщалось, что армия Марокко интересуется ракетами ПВО «Barak-8» класса «земля-воздух».