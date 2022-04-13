Джакарта, 13 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли161 932 505 человек или 77% от общего числа жителей, сообщает Kompas.

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При этом количество людей, которым была введена первая доза вакцины, составляет197 715 552 человека или 94%.

Количество людей, которым была введена третья или бустерная доза вакцины против коронавируса, составляет28 400 442 человека или 13,6%.

Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 208 млн человек, чтобы достичь коллективного иммунитета.

В Индонезии вакцину от коронавируса получили медицинские работники, пожилые люди, государственные служащие, уязвимые группы лиц, а также дети в возрасте 12-17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, в стране за сутки выявили 1551 случай заражения коронавирусом.