Владивосток, 13 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, говоря об интеграции с Россией, что он вместе с президентом России Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать». Он сказал об этом журналистам в ходе посещения Владивостока.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Белорусский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, готова ли Белоруссия показать Евросоюзу показать пример интеграции от Бреста до Владивостока.

«Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что власти Белоруссии выступают против попыток манипулирования ООН со стороны Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога.