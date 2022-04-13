Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Если официальный Хельсинки решит подать заявку на членство Финляндии в НАТО, то у Стокгольма не будет сильного аргумента в пользу сохранения своей политики неприсоединения к военным союзам. Об этом 13 апреля в интервью DN заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Карл Бильдт Iiss.org

«Не следует забывать, что решающей причиной в рамках политики безопасности, по которой Швеция так и не вступила в НАТО в конце 1940-х годов, а затем и во время холодной войны, была и оставалась Финляндия», — отметил Бильдт.

Один из основных аргументов против НАТО заключается в том, что «свобода союзов сослужила нам хорошую службу» — слова, которые шведские премьеры произносили один за другим. Но, считает Бильдт, этот аргумент больше не действует, потому что Швеция больше не является ни нейтральной страной, ни свободной от союзов после вхождения в состав ЕС в 1995 году.

Кроме того, Швеция открыто начала укреплять военно-политическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, отметил он.