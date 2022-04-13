Амстердам, , 14:31 — REGNUM Двадцать «российских яхт», включая строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем в Нидерландах из-за санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте таможенного управления Нидерландов.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Отмечается, что эти яхты нельзя ни экспортировать, ни передать другой стороне. Четыре из этих яхт находятся на обслуживании, две — на хранении, 14 — строятся.

«В результате санкций против России и Белоруссии таможня поставила 20 яхт на строгий контроль», — сообщают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерландах заявили о заморозке российских активов на сумму от 500 до 600 млн евро.

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