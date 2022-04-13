Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2022, 14:14 — REGNUM Актёра Фрэнка Ланджеллу подозревают в сексуальных домогательствах во время съёмок проекта для сервиса Netflix. Об этом 13 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Борис Балкан (Фрэнк Ланджелла) нанимает Дина Корсо (Джонни Депп)
Борис Балкан (Фрэнк Ланджелла) нанимает Дина Корсо (Джонни Депп)
Цитата из к/ф «Девятые врата». реж Роман Полански. 1999. Португалия, Испания, Франция, США

По словам инсайдера, коллеги и съёмочная группа сериала «Падение дома Ашеров» жаловались на непристойное поведение Ланджелла. Как отмечает издание, по обвинениям в адрес актёра уже ведётся расследование, однако Ланджелла при этом не уволили и даже не отстранили от участия в шоу.

Источник СМИ утверждает, что артист позволил себе сказать скабрёзную шутку, после чего коснулся ноги коллеги и спросил: «Тебе понравилось?». Представители Netflix отказались комментировать инцидент.

ИА REGNUM напоминает, что Фрэнк Ланджелл стал известен благодаря главной роли в фильме «Дракула» 1979 года. Актёр лауреатом четырёх премий «Тони», а также номинантом на премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA.

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